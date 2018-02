I clic per lei oramai sono come i granelli di sabbia: basta una foto. Un video. Belen, la regina nostrana, anche se è argentina, del gossip e dei social. E, anche questa volta tra le immancabili polemiche e critiche, c'è chi chiosa: "Belen tu puoi tutto". L'ultima pioggia di "like" (e critiche) arriva da un video di un backstage a New York. Lei è intenta a posare per degli scatti con il fotografo Timur Emek. Indossa una canottiera e un perizoma bianchi. Cosparsa d’olio si muove in modo sensuale. La didascalia è bollente: "Play with your body" e lei, nei movimenti "stuzzica" in questa direzione. Tra le polemiche e i like. Tantissimi.