Kate Upton (sexy) in posa sugli scogli: ad un certo punto arriva un'onda che la fa cadere in acqua. E' successo ad Aruba, nel Mar dei Caraibi. L'assistente ha tentato di non farla cadere, ma la Upton era già sbilanciata. Fortunatamente non si è fatta nulla e ha potuto terminare la sessione di scatti.