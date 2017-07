I mobili robot che trasformano la camera da letto in soggiorno

La si potrebbe considerare l’ultima frontiera dell’arredamento smart, per ora però rivolta a complessi residenziali e ai collegi per universitari, alle prese con il problema di risolvere l’esigenza di rendere fruibile uno spazio destinato a soggiorno e camera da letto, sfruttando al meglio una superficie inferiore ai 30 metri quadrati. In futuro però l’idea della startup con base nei dintorni di Boston, nel Massachusetts, è di coinvolgere sempre più gli architetti per esportare in tutto il mondo, personalizzandola su misura, una soluzione che inizialmente, tra le fine del 2017 e l’inizio del 2018, potrà essere sperimentata in edifici di una decina di città tra gli Usa e il Canada. Si tratta di Ori (www.orisystems.com), spin-off del Mit che ha dato origine a un modulo convertibile. Tramite un tocco su un’apposita interfaccia fissata sulla parete oppure via app per smartphone iOs e Android o grazie ai comandi vocali impartiti all’assistente Alexa di Amazon, il mobile in compensato si trasforma, provvedendo autonomamente a far scorrere i diversi elementi di cui è costituito: il letto che compare e scompare, un piano di lavoro per il notebook e i libri, lo spazio guadagnato spostando tutta la struttura contro il muro per un piccolo party con gli amici, l’armadio reso accessibile all’occorrenza. Per funzionare basta una guida all’altezza del battiscopa e una presa per la corrente elettrica. R.A.