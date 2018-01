Un film che è il caso cinematografico del 2018, "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, che ha preso 4 nomination all'Oscar come non succedeva a un italiano dai tempi della "Vita è bella". E poi "L'ora più buia", che rievoca la figura di Winston Churchill,"Paradise", film d'autore Leone d'argento sulla memoria della Shoah, fino a "Elle & John", l'on the road di Virzì.

La settimana al cinema raccontata dal "Cinefilo" Filiberto Molossi.