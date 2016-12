D'Aversa: "Gara difficile, Lumezzane organizzato". Problemi per Lucarelli

Domani il Parma giocherà in trasferta, in casa del Lumezzane. Mister D'Aversa non nasconde che sarà una gara difficile, il Lumezzane è una squadra organizzata. Servirà il miglior Parma perché il Lumezzante ha la miglior difesa del campionato. E a proposito di difesa, questa mattina Alessandro Lucarelli ha avuto problemi in allenamento: si è fermato ma - questa è la sensazione - dovrebbe partecipare alla trasferta in terra bresciana.

Tutte le notizie sul Parma Calcio