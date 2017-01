Il mercato del Parma, Faggiano: "Scozzarella convinto dal Parma, aveva anche altre offerte"

Scozzarella "viene motivato e convinto dal Parma": lo ha detto il ds Daniele Faggiano durante la presentazione del nuovo giocatore crociato. Nel suo intervento, Faggiano ha puntualizzato - con riferimento ad articoli di stampa - che l'acquisto di Scozzarella non è un favore al Trapani (società per la quale Faggiano lavorava prima di approdare al Parma; da Trapani viene anche Scozzarella). Se il giocatore non avesse firmato per il Parma Calcio 1913, dice Faggiano, avrebbe avuto altre offerte.