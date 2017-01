Il mercato del Parma: Melandri al Fano, Faggiano spera in un paio di "colpi"

Daniele Faggiano ha confermato la cessione di Melandri al Fano. Il ds del Parma, ha detto a margine della presentazione di Scozzarella, spera anche in un paio di "colpi" entro due/tre giorni. Non fa nomi ma dice che "potremmo prendere anche un giovane forte di qualità da schierare come attaccante esterno". Su Scozzarella, Faggiano ha spiegato che potrà dare una mano alla corsa del Parma verso la serie B.