Presentazione ufficiale dei nuovi acquisti del Parma, Gianni Munari e Simone Edera. Due veri colpi, ma il ds Daniele Faggiano punta al concreto: "Altri acquisti (cessioni) dopo questi due colpi? Non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba: moderazione. Servono sacrifici per rimanere nel gruppo là davanti". E i protagonisti? Munari: "Sono qui perché ritengo il progetto valido". Edara: "Al Parma per cercare di migliorarmi".