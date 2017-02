Un tris per puntare in alto. "Ma le partite si vincono sul campo"

Una chiusura col botto (tre acquisti super) a cui va aggiunto un inizio di spessore: Di Cesare, Scaglia, Iacoponi e ancora Frattali, Scozzarella e Munari. Un mercato che cambierà il volto del Parma. Abbiamo chiesto ai nostri lettori, in un sondaggio, un voto al mercato crociato (Sondaggio: vota). Oggi, a Collecchio, la presentazione dei neocrociati arrivati ieri, nell'ultimo giorno di mercato. Un mercato, di fuoco, su cui il ds Faggiano getta molta molta acqua: "Vedo troppo entusiasmo: le partite si vincono sul campo" (leggi) (Guarda il servizio del Tg Parma). Durante la presentazione il direttore sportivo crociato ha sottolineato: "Sono tutti giocatori che scendevano in campo regolarmente e se sono qui non è per i soldi, ce li avevano anche gli altri". Di Cesare, si è presentato: "E' una sfida affascinante, mi dispiace aver lasciato Bari perché volevo aiutare il club a tornare in Serie A ma sono altrettanto contento e carico per questa nuova opportunità. Sono sceso in Lega Pro solo per il Parma". Iacoponi: "Il Parma è l'unica squadra che poteva spingermi a tornare in Lega Pro, per progetto a ambizioni che ha, l'unica scelta possibile". E anche lui ha ribadito: "Nessuno ci regala niente, i nomi non contano ma solo quello che potremo dare sul rettangolo di gioco". Scaglia: "Ho avuto questa occasione e la volevo, mi sono voluto rimettere in gioco per dimostrare che posso fare qualcosa di importante. La piazza che punta in alto è stato fondamentale per farmi decidere, è una sfida che voglio vincere per quel sogno che ho nel cassetto non ancora realizzato, giocare in Serie A".