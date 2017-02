I 3 acquisti. Faggiano: "No a troppo entusiasmo"

Tre pezzi da 90, titolari in squadre di classifica medio-alta di Serie B, che fanno aumentare il tasso tecnico della rosa crociata. Classifica a parte, il Parma sarà la squadra da battere del girone di ritorno e Faggiano ne è, proprio malgrado, consapevole:

“Siamo felici per i nuovi acquisti, si tratta di giocatori mirati e funzionali al modo di lavorare del nostro allenatore, ma detto questo vedo troppo entusiasmo che mi preoccupa. Mi auguro che nessuno si dimentichi che con i nomi non si vince nulla, le partite vanno vinte sul campo” le parole di Faggiano, che è poi tornato brevemente sulle ultime trattative, mandando un “messaggio” alla Virtus Entella, dalla quale è stato prelevato Iacoponi:

“È stato un mercato stressante, forse si poteva fare qualcosa di pià, ma siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi, non era facile convincere giocatori che erano protagonisti nelle proprie squadre in Serie B e guadagnavano già bene. Trattative difficili? Per Scaglia ringrazio la nuova proprietà del Latina, solo per Iacoponi c'è stato qualche battibecco con la sua società, ma niente di anormale. Finalmente è tutto finito”.