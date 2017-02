Mercato super. Ma esplode il caso Scaglia

I tifosi manifestano entusiasmo (voto al mercato dei tifosi: buono - leggi), lo staff tecnico sta studiano come inserire i nuovi acquisti, insomma il Parma è in fermento mentre esplode il "Caso Scaglia". Il responsabile dell'area tecnica del Latina Fabrizio Lucchesi ha "denunciato il "caso Scaglia", neoacquisto del Parma: "Scaglia ha chiesto con grande insistenza di andare via. Nel corso delle settimane la sua pressione è cresciuta, a pari merito con quella del Parma che lo voleva a tutti i costi. Noi abbiamo detto che non lo avremmo dato, ma come succede nella vita e nelle aziende serie, nulla è impossibile. Se la Juventus ha venduto Zidane e il Milan Ibrahimovic, anche il Latina può cedere Scaglia. Ma alle nostre condizioni. Al Parma ho detto: "O ci date mezzo milione o non va via". È una cifra straordinariamente fuori mercato, ma è una cosa che mi era successa anche ai tempi della Fiorentina. Scaglia minacciava di non venire più e di mandare certificati medici, ma il Parma ha capito che non avremmo mollato. Il Parma si è presentato, la cifra si aggira intorno ai 600.000 euro e dal mio punto di vista è quasi immorale. Scaglia voleva andar via e lo ha fatto alle nostre condizioni. I nostri tifosi meritano il massimo rispetto. Scaglia ha raccontato un sacco di bugie, tra l'altro, e io le so tutte. Ho delle telefonate registrate e l'ho avvisato". La vicenda promette altre puntate. Il Latina, la squadra dove era ds Leonardi prima di dimettersi (anche se sull'ex ad del Parma di Ghirardi pende una "preclusione") (Leggi).