Padova, prova play-off? "Per ora vale tre punti"

Domani Padova-Parma, la volata verso il secondo posto (Il contronto delle partite delle due squadre - La tabella) è iniziata: e la partita all'Euganeo (Diretta Tv Parma ore 20,20), in tal senso, è molto importante. Per alcuni è anche una prova generale dei play-off: "Per me è una pasrtita di campionato che vale tre punti", precisa il tecnico crociato D'Aversa. Ma anche: "Una prova per dare continuità di risultati...".

Intanto, sul versante tifo, parte importante di questa cavalcata: sono stati venduti 350 biglietti. Per chi non lo avesse, è predisposta la vendita di tagliandi nel parcheggio ospiti dell'Euganeo domani dalle 19.30 alle 20.30