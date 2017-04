Furia Lucarelli (e della squadra): "Ombre su Parma-Ancona? Vogliamo che si indaghi" Il video della conferenza

Un articolo e poi il tam-tam mediatico. Parma-Ancona un testa coda che fa male. Anche fuori dal campo. E si è visto oggi a Collecchio, nel pomeriggio, dove al centro sportivo è stata indetta una conferenza stampa. Tutta la squadra al completo. Non capita praticamente quasi mai. Questa volta i volti sono tirati, la tensione è palpabile. Volano pugni sul tavolo, parole di fuoco, a tratti si litiga tra giornalisti e giocatori. I giocatori non sono lì per chiedere scusa e non si sono presentati per giustificare o spiegare: sono lì "per chiedere - anche urlando - che venga fatta chiarezza" ma anche "Vogliamo guardare in faccia i nostri figli" e anche "che i tifosi vadano fieri di noi". Lo sottolineano anche l'ad Carra e il ds Faggiano: "Vogliamo che si indaghi". La notizia era stata lanciata dal Mattino di Napoli: "a Pozzuoli ci sono state molte vincite (e scommesse) sostanziose dopo la vittoria dell'Ancona per 2-0 in trasferta al Tardini". Il Parma era intervenuto, subito, con una nota, esprimendo "profondo stupore e totale disgusto in merito all’articolo". Poi la decisione della squadra di "metterci la faccia: escludo - ha gridato il capitano - al 150° che qualcuno di noi abbia potuto combinare la partita".

I carabinieri stanno raccogliendo informazioni

La Procura di Napoli non ha ancora aperto un fascicolo sulla vicenda della anomala mole di scommesse registrate a Pozzuoli sulla vittoria dell’Ancona, ultimo in classifica, per 2-0 nella gara esterna con il Parma di Lega Pro, giocata domenica 9 aprile. Il risultato sul campo è stato quello giocato dagli scommettitori.

Presto, però, le informazioni raccolte dai Carabinieri di Pozzuoli si concretizzeranno in atti ufficiali. A Pozzuoli, nelle zone di Arco Felice, Toiano e Monterusciello, aree in cui le agenzie di scommesse hanno raccolto innumerevoli puntate sul risultato "sicuro" della partita, si fa un gran parlare delle vincite consistenti realizzate.

Cifre - secondo quanto ha scritto «Il Mattino» - che in qualche caso, avrebbero addirittura superato i 200 mila euro.

I carabinieri, diretti dal capitano Elio Norino, hanno acquisito atti sulle giocate ed ascoltato alcuni testimoni, ma mantengono il riserbo sulla vicenda. Gli inquirenti stanno verificando se il fenomeno delle giocate anomale sia circoscritto solo all’area flegrea o l’impennata si sia registrata anche in altre zone del Paese.

Inoltre si cerca di capire se esista un filone di collegamento Parma-Pozzuoli che abbia potuto creare una sorte di canale preferenziale per chi ha ricevuto l’imbeccata vincente.

I gestori delle agenzie di scommesse, una volta notata l'anomalia delle giocate sulla gara di Lega Pro, hanno chiuso anzitempo la raccolta delle puntate, bloccando tutte le giocate dell’ultimo giorno.