D'Aversa: "Qualcuno non vuole bene al Parma" Video

Domani Bassano-Parma. Ma intanto continua la scia di polemiche per le ombre gettate sulla partita Parma-Ancona. D'Aversa lo dice chiaro: "Qualcuno non vuole bene al Parma". E annuncia di aver dato mandato ai suoi avvocati di procedere nelle sedi opportune in riferimento a ciò che ha scritto "Il mattino". Guarda la videointervista di Sandro Piovani.