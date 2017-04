Marco Ferrari: "Tutti abbiamo voglia di svegliarci da un incubo"

"Chiedere scusa, in certi casi, è stucchevole nel calcio. Ma non sbagli mai se chiedi scusa dopo tre sconfitte di fila ad un pubblico che, come noi, aveva voglia invece di svegliarsi da un incubo. E' dura capire cosa succede: 20 giorni fa abbiamo fatto la migliore partita dell'anno", Marco Ferrari, il vicepresidente "ci mette la faccia" in un momento buio del Parma e analizza la crisi.