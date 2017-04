Ferrari: "Chi non ci crede si faccia da parte. Tifosi sosteneteci"

E' il volto, la voce della proprietà: Marco Ferrari, vicepresidente, si presenta in conferenza stampa dopo un ko che non ha scusanti. Ed infatti subito chiede scusa ai tifosi: "Vogliamo uscire da questo incubo". I punti sono quelli: risolvere la crisi (trovando e eliminando le cause) e affrontare al meglio i play-off. E Ferrari, proprio in quella direzione, spiega: "Se qualche giocatore non crede in quello che sta facendo lo dica" ed infine "Abbiamo bisogno dei tifosi: che ci stiano vicino".