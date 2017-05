Derby, la "guerra" delle maglie: trovata la soluzione

Maglie? Fairplay? Se ne discute da settimane. Da quando era iniziata la campagna "Non c'è partita senza avversario", idea dell'Aic accettata poi dalla Lega Pro: i capitani delle due squadre entrano in campo indossando la maglia della formazione avversaria. E da allora capitan Lucarelli aveva espresso le sue perplessità in ottica derby. A ruota i tifosi: no allo scambio. Noi avevamo lanciato il sondaggio, chiedendo il parere dei tifosi (leggi e vota). Un plebiscito: "Non vogliamo capitan Lucarelli con la maglia granata" ha vinto con il 73% dei voti. Facile prevederlo. L'idea non andava giù nemmeno oltre l'Enza. Con l'avvicinarsi del derby la questione andava "affrontata" in concreto. Lucarelli ha ribadito di non essere d'accordo. Il presidente della Lega Pro, Gravina è intervenuto sgridando il capitano crociato (guarda il video). La soluzione è arrivata oggi, con un comunicato del Parma: le due squadre entreranno in campo con una maglietta celebrativa, dedicata al Fair Play e al rispetto dell’avversario“.

Il comunicato

La società Parma Calcio 1913 – in relazione alla diffusione a mezzo stampa di conversazioni private del proprio Capitano Alessandro Lucarelli, risalenti ad un mese fa, ma divulgate pubblicamente da alcune testate giornalistiche giusto pochi giorni prima del Derby – comunica che in occasione della partita di domenica 7 Maggio 2017, in pieno accordo con la Società AC Reggiana 1919, i ventidue calciatori che inizieranno la gara scenderanno in campo con una t-shirt bianca recante la scritta: “Non c’è partita senza avversario”, prendendo spunto dall’iniziativa di fair play promossa dalla Lega Pro, su proposta dall’AIC, i cui valori e finalità sono pienamente condivisi dal club crociato e dal proprio capitano, nel rispetto dello spirito di identità e di appartenenza di entrambe le tifoserie.