Il derby Parma-Reggiana "è una partita unica" e "sarà una grande festa". L'ex presidente del Parma Fulvio Ceresini lo ha detto a Radio Parma, intervistato da Giuseppe Milano durante il programma "Palla in tribuna". Ceresini rivolge un invito ai tifosi: "Mantenere la rivalità nei termini sportivi, non degeneri in nessun tipo di incidenti e problematiche, che andrebbero a offuscare tutto quello che di buono ha questo derby". Nel video, ecco l'intervento di Ceresini a Radio Parma.