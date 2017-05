D'Aversa: "Un derby con un Tardini da 16.000 persone si carica da solo"

Il conto alla rovescia per il derby è agli sgoccioli. Domani in campo (stadio Ennio Tardini ore 14.30) c'è il secondo posto da difendere (per il Parma), una rivalità da "vincere", un morale da ricompattare in vista dei play-off e tanta voglia di riscatto (per entrambe le squadre). Tutti temi affrontati da Roberto D'Aversa in conferenza stampa, l'ultima prima di Parma-Reggiana. La partita-delle-partite. "Si tratta di una partita importante. Si tratta di una sfida molto sentita dalla città. - Ha spiegato l'allenatore crociato -. Sotto l’aspetto mentale, non c’è bisogno di lavorarci molto. Non c’è certo bisogno di stimolare la squadra per questa partita. Non è una frase fatta: un derby come questo si carica da solo. Dal punto di vista tecnico, abbiamo lavorato su un paio di situazioni soprattutto. Vogliamo dare continuità alle ultime prestazioni. Domani abbiamo un’occasione per ricompattare tutto l’ambiente con una sola partita. In campo non dovremo concedere ripartenze e cercare di vincere a tutti i costi. Un risultato positivo può farci affrontare i playoff nella migliore condizione possibile. I ragazzi sono tutti abili e arruolabili".

Ed ecco i convocati per domani al termine della seduta di rifinitura sostenuta questa mattina al centro sportivo di Collecchio, (in ordine alfabetico): Yves Baraye, Emanuele Calaiò, Francesco Corapi, Valerio Di Cesare, Simone Edera, Alioune Fall, Pierluigi Frattali, Davide Giorgino, Simone Iacoponi, Alessandro Lucarelli, Pasquale Mazzocchi, Michele Messina, Gianni Munari, Manuel Nocciolini, Leonardo Nunzella, Giacomo Ricci, Lorenzo Saporetti, Luigi Alberto Scaglia, Manuel Scavone, Matteo Scozzarella, Lorenzo Simonetti, Davide Sinigaglia, Kristaps Zommers.

Non convocati: Mohamed Coly, Desiderio Garufo, Crocefisso Miglietta.

Domani la fascia da Capitano di Alessandro Lucarelli è dedicata alla Scuola Calcio per ragazzi disabili "Gli Insuperabili" di cui è testimonial