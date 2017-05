Menichini (Video): "Si vince con la fatica del collettivo"

Menichini, tecnico della Reggiana, nella conferenza stampa prepartita. I granata non sono in ritiro, il tecnico parlando di "una partita difficile e importante" spiega anche come "si vince con il collettivo: grinta e fatica di tutti". Fino a giovedì sera i tifosi granata che avevano acquistato il biglietto per il Tardini erano circa 1600: ieri se ne sono aggiunti altri 200. La Reggiana prevede un totale di circa duemila sostenitori granata nella curva del Tardini riservata ai reggiani, oltre a quelli che si accomoderanno in tribuna. I granata, negli allenamenti hanno insistitosul 4-4-2. Guidone e Marchi hanno lavorato con la squadra tutto il tempo, quindi sono recuperati: Guidone andrà in campo con Cesarini, mentre Marchi, ancora indietro di condizione, si siederà in panchina. Fuori solo Pedrelli che ha lavorato in palestra; il giocatore dovrebbe rientrare nella prima gara dei play off. Oggi la rifinitura, poi mezza giornata di riposo e domenica mattina, senza alcun ritiro, tutti a Parma. (Guarda anche le pagelle della Reggiana: Genevier il più in forma)