Fischi e insulti a Piacenza, Lucarelli amareggiato: "Non capisco, non ho nulla da rimproverarmi"

Alessandro Lucarelli è stato fischiato e insultato dai tifosi del Piacenza. Rispondendo a una domanda dopo la partita, ieri sera, il capitano del Parma si è detto amareggiato. Non si spiega i motivi degli insulti da parte di tifosi di una città in cui è cresciuto come uomo e come calciatore. "Non ho niente da rimproverarmi", dice Lucarelli.

