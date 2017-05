Pochi brividi e tanta prudenza tra Piacenza-Parma (Guarda gli highlights della partita): ieri lo zero a zero che Sandro Piovani "divide" in due bicchieri: "Uno mezzo pieno, l'altro mezzo vuoto". Il giornalista sportivo della Gazzetta di Parma, ieri sera al Garilli, anticipa anche le mosse che i crociati dovrebbero fare per il ritorno, al Tardini, di mercoledì (ore 20.30). Questa sera, Piovani sarà come sempre al timone di Bar Sport (Tv Parma ore 20.30).