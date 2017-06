Verso Firenze: ai tifosi del Parma la Curva Ferrovia

Tra calcio giocato e la disponibilità di giocatori (ben sette sono i diffidati). Ma a tenere banco nella marcia di avvicinamento al match di Firenze contro il Pordenone, semifinale dei play-off di lega-pro, posticipata alle 20.45 (leggi) sono il calciomercato (preso l'attaccante italoargentino Lescano - leggi) e l'organizzazione del match di Firenze: alla tfoseria crociata la Curva Ferrovia. Prevendita, ora, solo per i biglietti delle zone noutre.

Alla tifoseria Crociata, in occasione della semifinale dei playoff di Lega Pro tra Parma Calcio e Pordenone, in programma martedì 13 giugno (fischio di inizio: ore 20.45) allo stadio Artemio Franchi di Firenze è stato destinato il settore Curva Ferrovia (capienza 11.000 posti). Prezzi e modalità di vendita dei biglietti saranno comunicati nelle prossime ore.

Sul circuito Listicket on line si possono acquistare i titoli di ingresso dei settori "neutri" del Franchi, Tribuna e Maratona (Distinti). La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport.