La finale? In curva e al botteghino è già Parma-Reggiana

L'attesa è finita, il conto alla rovescia è finito. Iniziano domani le Final Four di Firenze: il primo passo per un sogno che si chiama Serie B. E per chi si è trovato nella polvere e cerca di rinascere, equivale al paradiso. Tre momenti, il primo è il nostro, Parma-Pordenone, che va in scena alle 20.45 proprio domani al Franchi. Tifosi crociati in Curva Ferrovia, friulani in Curva Maratona, il cuore del tifo viola. Mercoledì secondo atto. In campo Reggiana e Alessandria. Granata in Ferrovia, piemontesi in Maratona. Stesso orario. Ultimo atto, la finale di sabato alle 18 sempre nella splendida cornice del Franchi. Vedremo chi delle quattro staccherà i due biglietti per la finale. Ma, manco a dirlo, è già derby tra Parma e Reggiana a colpi di biglietti venduti. Da Reggio 1.500 tifosi sono già pronti. Stessa cifra è per la tifoseria crociata. Numeri più bassi, al momento, per le due avversarie. Saranno i biglietti venduti on line a fornire il numero esatto. Partita infrasettimanale e numeri da "categoria" superiore. Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro crede "fortemente in questo nuovo format perché siamo convinti del ruolo culturale e sociale della Lega Pro. Con le nostre 60 società siamo il campionato più grande al mondo e contiamo 9 milioni di tifosi. Firenze sarà protagonista di un grande evento sportivo in un appuntamento che ha l’ambizione di offrire un luogo permanente di riflessione sull’oggi e sul futuro del calcio italiano, con una forte matrice sociale e culturale". Il ds crociato Daniele Faggiano predica pridenza: "Non si vincono le partite con il blasone". Il Pordenone avrà in panchina, regolarmente, il suo allenatore, Bruno Tedino, squalificato in un primo tempo. La prima sezione della Corte Sportiva d'Appello ha parzialmente accolto il reclamo del club: la squalifica è stata mutata in un ammenda di 500 €.

Lucarelli e D'Aversa anticipano la partita: "Favoriti? Non basta, ciò che conta è essere più forti"

Conferenza stampa di capitan Lucarelli e del tecnico D'Avresa. Il capitano sarà in campo? Pare di sì, secondo l'allenatore: "E' disponibile, l'importanza del capitano è a prescindere. E'disponibile per la suagrande forza di volontà. Gli va dato merito per quello che ha fatto da quando sono arrivato, è stato fondamentale. Gli altri sono tutti disponibili". Parma favorito? "Conta essere i più bravi in campo. Coi nomi si vince poco. Di fronte avremo una squadra con continuità, ben allenata da un ottimo tecnico". Sulla stessa kunghezza d'onda Lucarelli: "Serve dimostrarlo sul campo il fatto di essere favoriti: un ruolo che ci portiamo da inizio anno. Non saremo presuntuosi". Una cornice, quella del Franchi, che viaggia tra emozione e ricordi: "Saremo emozionati, ma rappresentare il Parma sarà un motivo di orgoglio. Ma oltre all'onore di rappresentare un club blasonatgo, rappresento anche una formazione di grandi uomini". Tocca a Lucarelli ricordare: "Qui qualche partita l'ho fatta, l'emozione sta nel cercare di raggiungere l'obiettivo, di portare a casa la gara per il mio percorso a Parma. Sarebbe un passaggio per tornare dove eravamo". Sportivamente D'Aversa: "Mi fa piacere che mister Tedino possa sserci domani, la squalifica era ingiusta. Il campionato non conta, avremo di fronte la squadra che espresso il miglior gioco della Lega Pro assieme al Foggia. Tedino è davvero un tecnico bravissimo: non li sottovaluteremo".

Arbitrerà Pillitteri di Palermo (quello della sconfitta 4-1 in casa con il Padova, ma anche quello del derby vinto con la Reggiana al Tardini)

Sarà il signor Luigi Pillitteri della sezione Aia di Palermo ad arbitrare Parma-Pordenone. A coadiuvarlo, come assistenti, sono stati designati i signori Michele Lombardi di Brescia e Alessandro Cipressa di Lecce e, come quarto uomo, il signor Andrea Giuseppe Zanonato di Vicenza.

I convocati: sono 25, manca solo Miglietta

Mister Roberto D’Aversa, al termine della seduta di allenamento a porte chiuse, sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, ha convocato per la semifinale dei playoff di Lega Pro in programma domani, martedì 13 giugno (fischio di inizio: ore 20.45) allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro il Pordenone, i seguenti venticinque giocatori (in ordine alfabetico), che dopo il pranzo di gruppo sono partiti per il ritiro di Prato:

Yves Baraye, Emanuele Calaiò, Mohamed Coly, Francesco Corapi, Valerio Di Cesare, Simone Edera, Alioune Fall, Pierluigi Frattali, Desiderio Garufo, Davide Giorgino, Simone Iacoponi, Alessandro Lucarelli, Pasquale Mazzocchi, Michele Messina, Gianni Munari, Manuel Nocciolini, Leonardo Nunzella, Giacomo Ricci, Lorenzo Saporetti, Luigi Alberto Scaglia, Manuel Scavone, Matteo Scozzarella, Lorenzo Simonetti, Davide Sinigaglia, Kristaps Zommers.

Non convocato: Crocefisso Miglietta.