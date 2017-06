Marcia di avvicinamento alla finale. L'ennesima finale per il Parma. Un altro...spareggio. Insomma una partita, Parma-Alessandria, che evoca momenti indimenticabili per la storia del club (Guarda il video). Ne parliamo con Francesco Monaco, il coordinatore della redazione sport-spettacoli della Gazzetta di Parma: "Una partita alla portata del Parma: che non deve complicarsi la vita".