Parma, 4.000 tifosi, Alessandria 2.000. Majo: "Biglietti anche oggi". Manfredini: "Una marea gialloblù"

Parma-Alessandria, la sfida che vale la serie B. Sfida a colpi di biglietto. 4.800 quelli venduti ai tifosi crociati. Con la possibilità, come spiega Gabriele Majo, capo ufficio stampa del Parma "di acquistarli anche oggi davanti al Tardini in mattinata e davanti allo stadio Franchi fino all'inizio della partita". L'Alessandria ne annuncia 1.800. Quindi dovrebbero essere più di 2.000 sugli spalti. Soddisfatto Angelo Manfredini, presidente del Centro di coordinamento dei Parma club: "Abbiamo riempito 13 pullman. In tutto, con altri organizzatori, dovrebbero essere 20. Mi scuso per tutti quelli che non abbiamo potuto portare con noi". Ricordiamo che i tifosi del Parma saranno sistemati in curva Ferrovia (se nello spicchio riservato alla tifoseria ospite - come martedì - o nel resto, più ampio, della curva, saranno i numeri a deciderlo) e in tribuna Maratona. Majo è fiducioso: "Visto il buon numero dovrebbero metterci nello spazio più grande. Ma si vedrà oggi".

Confermata la diretta TV

La finale in diretta. Parma-Alessandria, finale di play off della Lega Pro, conferma la stessa emittente dopo alcuni dubbi sollevati nei giorni scorsi... sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Sport. Dallo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, calcio d'inizio e inizio delle trasmissioni alle 18, con cronaca in diretta, video e interviste sul nostro sito.

