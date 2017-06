Lucarelli, l'ultima "bandiera" del calcio 2.0

Totti, Giggs, Maldini "bandiere" di club blasonati e famosi in un calcio dove le "bandiere" sono merce rara. E' oltre i confini della nostra città, dell'Italia (addirittura) che arriva un riconoscimento ad una vera e propria bandiera di casa nostra: Alessandro Lucarelli. Un video che spopola sul web in questi giorni in lingua spagnola rende onore al capitano. Non solo promozione, non solo il rigore decisivo per arrivare in finale (le ultime "perle"). Tanto, tantissimo altro per questo difensore roccioso che con la maglia crociata, in prima fila sul campo, in conferenza stampa, nelle aule del tribunale e a sudare negli allenamenti, ha visto praticamente tutto: dalla qualificazione alla Coppa Uefa (Europa League), al fallimento, la Serie D, la serie C, la promozione in B...