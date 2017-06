"Pensavo ci fosse più gente. Ma evidentemente attira di più quando le cose vanno male. Quando faccio delle polemiche non è a livello personale ma di squadra. Io sono venuto qui per rendere la squadra più coesa, il mio obiettivo era portare il Parma in B, e se sono poco simpatico a qualcuno non importa. Io sono uno che si arrabbia, ma non porto rancore: sono diretto e schietto. Penso che questo rapporto ci abbia dato una mano", inizia così la conferenza stampa il ds Faggiano. Un incontro con la stampa "per fare il sunto di sei mesi".