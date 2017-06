Cassano: "Vorrei riportare il Parma in A"

Cassano, un'esplosione e una dichiarazione d'amore per la città. E la squadra? "Vorrei riportarla in A". L'intervista completa di Sandro Piovani, domani sulla Gazzetta di Parma in edicola.

E, parlando delle trattative di mercato, il ds Faggiano non chiude la porta. Anzi: "Cassano? Non lo escludo" (Guarda il video) - Le trattative