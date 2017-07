Jiang Lizhang a Collecchio accolto dai soci proprietari del Parma calcio, per una giornata intensa tra incontri e relazioni sulla "macchina" Parma e pratiche burocratiche per l'acquisizione del 60% totali delle quote della società crociata. Ricordiamo che il closing arriverà di fatto dopo il via libera delle autorità governative cinesi, tra un paio di settimane.

