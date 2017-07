Parma vicino ad un doppio colpo: Di Gaudio e Gagliolo del Carpi

Archiviata (al momento) la visita di Lizhang a Parma per la firma degli accordi del passaggio del 60% delle quote societarie ai cinesi di Desports (Guarda) in attesa del via libera governativo cinese che di fatto ufficializzerà la chiusura della trattativa, si passa dalla carte al calcio. Mancano dieci giorni al raduno e il Parma accelera sul mercato. Nelle ultime ore è vicina la chiusura per Di Gaudio e Gagliolo del Carpi. Guarda tutte le trattative del Parma.