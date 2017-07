Parte la campagna abbonamenti del Parma: obiettivo 10mila

Presentazione ufficiale della campagna abbonamenti 2017-2018 del Parma calcio, quella di Serie B: si va dai 590 euro di Tribuna ai 130 di Curva. Obiettivo i 10mila abbonati.

DOVE, COME E QUANDO ABBONARSI

Ci si potrà abbonare da lunedì 10 luglio 2017, con le seguenti tempistiche e modalità.

da lunedì 10 luglio 2017 solo sul circuito Listicket (nei punti vendita di tutto il territorio nazionale e on line) con prelazione sul posto e prezzo agevolato per gli abbonati della scorsa stagione. Sarà sufficiente che ogni vecchio abbonato, munito della propria Tessera del Tifoso su cui era caricato l'abbonamento della scorsa stagione, si rechi ai punti vendita per ottenere, con pochi istanti di attesa, il rinnovo; da lunedì 17 luglio 2017 anche nelle postazioni attrezzate che saranno aperte nella sala stampa "Gian Franco Bellè" dello StadioTardini dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano (dalle ore 15,30 alle ore 19,30) e al sabato dalle 10 alle 13, sempre con prelazione sul posto e prezzo agevolato per i vecchi abbonati;

da mercoledì 26 luglio 2017 libera vendita (in tutti i canali: circuito Listicket punti vendita e on line; postazioni sala stampa Bellè del Tardini): il giorno precedente (25 luglio) fine della possibilità di prelazione posto (la tariffa agevolata di rinnovo abbonamento per i vecchi rimarrà sino a fine Campagna); chi vorrà cambiare posto o settore potrà farlo esclusivamente alle postazioni del Tardini da mercoledì 26 luglio 2017; dal 26 luglio sarà possibile, inoltre, per chi ne è sprovvisto, sottoscrivere la Tessera del Tifoso (obbligatoria per chi deve abbonarsi) sia nelle postazioni del Tardini che on line sul portale TicketOne;

LISTINO PREZZI ABBONAMENTI

Gli abbonamenti Ridotti sono riservati a Donne, Over 65 ed Invalidi con oltre il 70%





La Campagna Abbonamenti, nelle postazioni del Tardini, verrà momentaneamente sospesa in concomitanza con la gara casalinga di Tim Cup (6 agosto) e della festività di Ferragosto (14, 15 e 16 agosto).

LISTINO PREZZI BIGLIETTI

Settore Tariffe

Tribuna Centrale Petitot €. 55,00 Ridotto €. 30

Tribuna Laterale Petitot €. 55,00 Ridotto €. 30

Tribuna Laterale Ovest €. 20,00 Ridotto €. 15

Tribuna Est €. 20,00 Ridotto €. 15

Curva Nord €. 15,00

Under 14 (in tutti i settori) €. 5,00

Under 8 (in tutti i settori) €. 1,00

I biglietti Ridotti in Tribuna Centrale Petitot, Tribuna Laterale Petitot, Tribuna Laterale Ovest e Tribuna Est sono riservati a Donne, Over 65 ed Invalidi con oltre il 70%



PUNTI VENDITA LISTICKET ABILITATI DI PARMA E PROVINCIA

Tabaccheria Rolli, Via Venezia 22/A Parma Tel. 0521 786323

Tabaccheria Melody,,Via Parigi 25/D Parma Tel. 0521 483682

Tabaccheria Paterlini,, Via Garibaldi 27 Parma Tel. 0521 238042

Tabaccheria Panorama Via S.Pellico 20/A Parma Tel. 0521 982402

Tabaccheria Bettati, Via S. Leonardo 129/B Parma Tel. 0521 776792

Allodi Maura, Via Mantova 227/D Chiozzola Tel. 0521 604505

Tabaccheria Mussi, Via Nazionale 51 Fornovo Taro Tel. 0525 400259

Tabacchi Del Ponte, Via Ponte Alto 21 Noceto Tel. 0521 625351

Tabaccheria Salati, Piazza Partigiani d’Italia 4 Collecchio Tel. 0521 805603

Bar Marisa, Via Giotto 5 Fidenza Tel.0524 481583

TESSERA DEL TIFOSO

Per abbonarsi è necessario essere titolari di Tessera del Tifoso: gli abbonati della passata stagione hanno già provveduto a questo obbligo: i nuovi potranno sottoscriverla al prezzo di 8 Euro (che saranno interamente versati ai gestori del sistema) da mercoledì 26 luglio 2017 nelle postazioni del Tardini e on line sul portale di TicketOne.

Per la sottoscrizione della Tessera del Tifoso degli Under 18 è vincolante la firma di un genitore che ne esercita la patria potestà.

Per poter sottoscrivere la Tessera del Tifoso nelle postazioni attrezzate del Tardini, ogni intestatario dovrà essere fisicamente presente portando con sé un proprio documento di identità e il proprio Codice Fiscale.

La Tessera del Tifoso è obbligatoria, anche se non si è abbonati, per poter accedere agli stadi in cui il Parma giocherà le sue partite in trasferta nei settori ospiti indipendentemente dalla propria residenza e negli altri settori se residenti a Parma e provincia.

Ogni abbonamento sarà caricato sulla Tessera del Tifoso corrispondente. Inizialmente, in attesa della predisposizione del supporto in pvc, sarà rilasciato un documento cartaceo, sostitutivo e provvisorio, dotato di barcode per l’accesso al Tardini.

