Il tecnico crociato D'Aversa commenta la prima partita del Parma in questa stagione, un 14-0 contro il Pieve di Bono (leggi) che, come forza impari, ha però fornito le prime indicazioni al tecnico. Oltre a fare "minutaggio" per il giocatori. Guarda l'intervista di Paolo Grossi all'allenatore del Parma.