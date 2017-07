Parma, arriva Di Gaudio dal Carpi. Verso la chiusura per Pinto e Carniato Video

Altro acquisto di rilievo per il Parma: domani (mercoledì) è atteso in città Antonio Di Gaudio dal Carpi. Parma scatenato dopo qualche giorno di (apparente) tregua: i crociati avrebbero chiuso anche per l'esterno del Monopoli Giovanni Pinto (classe 91) e il centrocampista del Vicenza Andrea Carniato (classe '99).