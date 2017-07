Domenica Bari-Parma (Coppa Italia): ecco i prezzi dei biglietti

Il Bari ha reso noti i prezzi e le modalità di vendita dei biglietti per la partita di Coppa Italia con il Parma (calcio d'inizio alle 21,15 di domenica 6 agosto, allo stadio San Nicola).

La prevendita dei biglietti inizierà alle 10 di martedì 1° agosto sul circuito Vivaticket online sul sito www.vivaticket.it con la formula print@home che consente di stampare il titolo di ingresso acquistato a casa e nei punti vendita (cliccare qui per individuarli).

Il biglietto del Settore Ospiti costa 5 euro + 1.50 euro di diritto di prevendita. Per acquistarlo è necessario essere titolari della Fidelity Card-Tdt.



Le ricevitorie Vivaticket di Parma e provincia:

Bar Tabaccheria Lottici, Piazza Ghiaia 33/D Parma

Tabaccheria Mille Idee, Via Garibaldi 69 San Secondo Parmense

Questi i prezzi dei tagliandi degli altri settori dello stadio San Nicola:

Curva Nord 5 euro + 1.50 euro

Tribuna Est 10 euro + 1.50 euro

Tribuna Ovest 20 euro + 1.50 euro

La richiesta accrediti per i tesserati CONI-AIA-FIGC sarà possibile da martedì 1 agosto alle 10 a giovedì 3 agosto alle 12.



Nel video, il TgParma fa il punto della situazione sull'allenamento del Parma. E giovedì sarà reso noto il calendario