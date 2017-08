Il Parma vuole il "botto": Matri, Pazzini o Iemmello Video

Matri? C'è l'accordo con il giocatore ma manca il via libera del Sassuolo. E questo si sa. Da giorni. Attraverso quasta trattativa passa la girandola e la scelta delle punte di mezza serie A. A fare un po' di chiarezza, senza però dare una parola definitiva su quale punta vestirà la maglia crociata è Daniele Faggiano, intervenuto a Palla in Tribuna (trasmissione di Radio Parma, alle 14.30, oggi condotta da Giuseppe Milano). Il ds del Parma ha ristretto la scelta a tre giocatori: Matri, Pazzini o Iemmello. E queste sono le ore decisive per un rinforzo che, qualunque sia, è proprio super: "Tutti i nomi che stiamo contattando e che sono usciti, vorrebbero tutti venire qui, compreso Matri. Poi devono togliere il posto a Calaiò, che è un giocatore importante e può giocare anche 100 minuti. Stiamo cercando di trovare una soluzione, per la società sarà un sacrificio importante e io non ci dormo la notte. Io non prendo il nome per far contento nessuno, Matri ha la motivazione giusta e pensiamo possa far bene, ora aspettiamo. Iemmello? Ci teniamo in contatto, ma credo voglia giocarsela in Serie A". Inevitabile che il Parma debba sfoltire la rosa.