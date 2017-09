Il primo big match arriva proprio dopo la sconfitta casalinga contro il Brescia. Trasferta per affrontare la sorpresa Perugia. Per i crociati, come tradizione, parla l'allenatore, Roberto D'Aversa: "Abbiamo iniziato la settimana con il rammarico di non aver portato a casa il risultato contro il Brescia, anche per come la sconfitta è arrivata. Abbiamo lavorato intensamente in direzione della partita di Perugia, che non sarà facile. Il dispiacere però rimane". Ceravolo si è allenato, ma come spiega il tecnico:

"E' rientrato col gruppo, ma non è ancora al 100%, dobbiamo essere bravi a gestirlo. E' una situazione che non si risolverà nell'immediato, dovrà conviverci e noi dovremo essere abili a non spremerlo. Domani non sarà titolare".

