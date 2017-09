Parma amaro: Stop a Ceravolo. Parma dolce: Lizhang sarà al Tardini

Dimenticare Perugia (e Brescia) e tornare a fare punti, alla vigilia del match casalingo contro l'Empoli (martedì alle 20.30). Ma la vigilia della partita inizia con una brutta notizia: Ceravolo si è fermato in allenamento e non sarà, come invece annunciato in un primo tempo, della partita. Non si conoscono i tempi di revupero. Nella tradizionale conferenza pre-partita, D'Aversa inizia dalla sconfitta di Perugia: "Tatticamente la squadra ha fatto anche bene, poi analizzando i gol ci sono state delle disattenzioni. Noi abbiamo regalato la partita al Perugia sotto il profilo della cattiveria. Tatticamente l'abbiamo anche preparata bene". Sull'Empoli: "E' una squadra importante, che viene dalla Serie A, noi dobbiamo invece riscattare la nostra prestazione opaca". E "A prescindere dal valore della nostra squadra e degli avversari, se non mettiamo cattiveria faremo fatica. Questo è quello che mi preme". "Troppo allarmismo e troppi processi, ma ci sono anche altri giocatori. E' lui il primo ad essere dispiaciuto, è venuto qui per fare bene. Ma presto farà vedere quello che vale. Si tratta di un problema muscolare", spiega il ds Fagiano a Bar Sport sull'infortunio della punta. Nella puntata si è anche parlato del "caso" Caputo: "Avevo l'accordo e le foto, poi qualcosa è cambiato", ha proseguito il ds.