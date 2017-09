Brutto momento, D'Aversa: "Dobbiamo uscirne con la voglia di lottare" Video

Tradizionale conferenza stampa prima del match (domani a Venezia alle 15) con l'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa. Il Parma arriva da tre sconfitte consecutive: "A Perugia abbiamo avuto un approccio sbagliato mentre dalla sconfitta con l'Empoli si può ripartire. Non siamo contenti di questa situazione, ma il campionato di Serie B è difficile e le difficoltà le stiamo affrondando subito. Dobbiamo uscire con la voglia di lottare". La formazione? "Non l'ho ancora decisa , devo valutare la condizione dei ragazzi. Manderò in campo gli undici più in forma".