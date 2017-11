Prima di Parma-Pro Vercelli, 13ª riffa Boys: quanto è grande il cuore gialloblù Video

Due euro per continuare a far vivere la passione, fare solidarietà e...vincere premi succulenti e appetibili. Sabato, prima di Parma-Pro Vercelli inizia la tredicesima riffa dei Boys, pro Casa Azzurra di Corcagnano. Etsrazione il 21 aprile prima di Parma-Carpi.

Ecco il comunicato

La riffa ha due scopi, mantenere il gruppo e fare beneficenza. I Boys non ricevono finanziamenti, mai ricevuto soldi o biglietti da personaggi come Ghirardi e simili. I Boys si finanziano con il tesseramento, il materiale e la riffa. Il ricavato quindi serve a mantenere il gruppo indipendente e a fare beneficenza. Anche quest'anno aiutiamo l'associazione casa azzurra di Corcagnano, Casa Azzurra, che aiuta persone che hanno avuto grossi traumi dovuti ad incidenti stradali e che sono state lasciate a loro stesse. Casa Azzurra è gestita da volontari, persone che non percepiscono stipendio ed aiutano volontariamente seguendo una loro passione, per questo sono Ultras come noi. Il loro è un atto di fede, come il nostro: noi per il Parma, loro per aiutare gli altri. Loro e noi abbiamo questo in comune: fare quello che facciamo per propria volontà.