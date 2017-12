D'Aversa: "Se pensiamo di vincere perchè ci chiamiamo Parma, sbagliamo" Video

Alla vigilia del match di domani con la Pro Vercelli (Tardini ore 15) conferenza stampa con Roberto D'Aversa, oltre alla questione della rosa e degli infortuni (“Frattali oggi si è allenato con il gruppo ed è disponibile, gli altri infortunati sono ancora out. In attacco, Baraye credo abbia fatto bene") la recente sconfitta a Carpi: “Ho la sensazione che qui si diano troppe cose per scontate. L’anno scorso si dava per scontato che il Parma avrebbe dovuto vincere per forza il campionato per gli investimenti fatti, ma credo che anche le altre squadre hanno fatto investimenti importanti: basti pensare che la finale l’abbiamo giocata contro l’Alessandria. E credo che si stia dando per scontato anche il percorso che stiamo facendo. Siamo a tre punti dalla prima, eppure in settimana ho letto che si deve trovare un rimedio non so bene a che cosa. Non si sta dando importanza a quello che sta facendo la squadra. Quella contro la Pro Vercelli non è una partita scontata. Se pensiamo che dobbiamo vincere contro la Pro Vercelli di diritto stiamo facendo un grande errore”.