D'Aversa: "La squadra sta facendo qualcosa d'importante" Video

Roberto D'Aversa commenta il successo sulla Pro Vercelli: “Credo che numeri alla mano per le occasioni create il risultato sia giusto. Nel primo tempo si è sofferto ma si è anche creato molto. Grassadonia si è lamentato degli arbitri? Non credo che il risultato sia da imputare alle decisioni arbitrali e la cosa comincia a dare fastidio, perché se noi scegliamo sugli arbitri la politica del silenzio, questo non deve far sentire gli altri autorizzati a tirar fuori situazioni anche dopo una vittoria così netta. Quando giochiamo in casa chiaro che gli spazi sono minori quindi la squadra viene per chiudersi. Baraye? L’espulsione l’ha causata lui, è stato decisivo in quella situazione. Insigne ha caratteristiche da sfruttare più centralmente che lateralmente e completa Mazzocchi che invece è più portato a spingere dalla sua parte”.