D'Aversa: "Il rammarico è di non aver chiuso la gara nelle occasioni create" Video

Roberto D'Aversa commenta il pareggio dei crociati a Terni per 1-1: “Sono soddisfatto a metà per come si era messa la partita, sul risultato diciamo che abbiamo qualcosa da recriminare al netto delle occasioni create. Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima gara imponendo il nostro gioco passando in vantaggio, c’è rammarico per non aver chiuso la partita con le diverse occasioni che abbiamo creato, ma soprattutto perché in altre situazioni ci siamo limitati per errori nelle scelte fatte ed errori tecnici; poi c’è stata la grande giocata da parte della Ternana per il pareggio“.