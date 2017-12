Da Venezia, pareggio, allo Spezia, un altro pareggio. In mezzo un anno indimenticabile, tra le emozioni dei rigori di Firenze contro il Pordenone e la splendida finale che ha aperto le porte della B. Calcio giocato sintetizzato dal gol dell'anno: Calaiò contro il Pordenone al Tardini. E non dimentichiamo un anno che ha diesgnato il futuro della squadra, con il passaggio di proprietà: un anno in tre minuti. Riviviamolo nel servizio di Marco Balestrazzi.