D'Aversa: "Ceravolo e Calaiò in recupero. Ma non sono al 100%" Video

Cremonese-Parma, si riparte per il secondo round. Riprende il campionato con un match sentito: "Lo sappiamo, così come sappiamo che avremo un pubblico numeroso al nostro seguito e speriamo di dargli delle soddisfazioni, così come ci abbiamo provato sempre", commenta Roberto D'Aversa nella conferenza prepartita. La sosta "natalizia": "Arriviamo alla sfida con una preparazione di circa due settimane, ci auguriamo che la sfida di domani rispecchierà quanto fatto in allenamento". Ma anche la ripresa dopo il mercato: "Nei convocati non ci sarà Ciciretti, così come Da Cruz, che è squalificato. Gazzola e Vacca sono arrivati questa settimana, quindi devo valutare se farli partire o meno dall'inizio". E, quindi, in attacco? "Sono molto felice del recupero di Ceravolo, con lo staff medico abbiamo anticipato di molto i suoi tempi di recupero. Sul minutaggio che avrà a disposizione valuteremo, ma né lui né Calaiò sono al 100%. Su Calaiò però posso dire che l'ho visto in grande crescita negli ultimi giorni".