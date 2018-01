Gagliolo-Lucarelli, guarda di chi è il gol di sabato

E' il gol che ha sbloccato il match, vittorioso, di sabato con il Novara (Guarda). Un gol che...ancora non aveva una "paternità", o meglio era in bilico tra Gagliolo e capitan Lucarelli. Per avere un'ufficializzazione è stata interpellata la Lega di Serie B che ha deciso. Per comunicare la decisione ai due giocatori è stato scelto e ideato un modo simpatico. Guarda come, la decisione e le reazioni dei due giocatori.