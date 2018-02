Matteo vs Ale: Lucarelli vs Lucarelli in partita Videointervista

Passato e presente, fututo. Lucarelli contro Lucarelli: ieri, mercoledì 31 al Centro Sportivo di Collecchio è andata in scena, in campo, una curiosa e suggestiva sfida, Matteo contro papà Alessandro. Complice il "prestito" di Matteo – difensore classe 2001, in forza all’Under 17 del Parma - alla Primavera. Il capitano crociato ha twittato: "Troppo vecchio io o troppo giovane lui?" Il figliolo non ha dubbi nel risolvere il quesito del babbo e risponde nella videochiacchierata con il responsabile ufficio stampa e comunicazione delle Giovanili, Gabriele Majo: "Vorrei ringraziare i Mister Iori e Bolzan che m’hanno dato questa opportunità di giocare contro la prima squadra, contro il mio babbo. Per me è una soddisfazione, un motivo di orgoglio…”. Guarda il video.