D'Aversa: "I ragazzi hanno capito gli errori". Siligardi va in Giappone

Consueta conferenza stampa con l'allenatore prima del match, domani al Tardini contro il Perugia. D'Aversa, prima delle domande prende la parola e spiega: "Parto dal coro che ci hanno fatto i tifosi dopo la partita di Brescia, manifestando la loro voglia di vedere gente che lotta. In settimana ho incontrato molti tifosi, tutti mi chiedono di far giocare la squadra col cuore, di far sudare loro la maglia. E devo dire che nelle ultime due trasferte non abbiamo dato questa impressione: nei momenti delicati della gara, la squadra ha perso il 70% dei duelli. In settimana ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che tutto ciò non si deve più verificare". Il tecnico crociato ha anche analizzato un altro aspetto, su cui si concentrano le critiche, il sistema di gioco: "Questa squadra ha le potenzialità per poter vincere con qualsiasi sistema di gioco, contro qualsiasi sistema di gioco. I numeri non sono fondamentali, quello che conta è l'interpretazione della gara, nonché la voglia di portare a casa il risultato. E' chiaro che è molto importante il lavoro settimanale. Col mercato di gennaio abbiamo cambiato molto, stiamo vivendo le stesse difficoltà dell'inizio. Dobbiamo trovare subito i giusti automatismi, un po' come abbiamo fatto dopo la sconfitta col Pescara. Capisco che, avendo vissuto dei momenti bellissimi di calcio qui a Parma, i tifosi digeriscano malvolentieri queste difficoltà. Ma per uscire da questo momento di difficoltà c'è bisogno del supporto di tutti".

Non ci saranno Scozzarella e Siligardi, oltre allo squalificato Vacca. Siligardi ha fatto una scelta di vita, ha rescisso il contratto: andrà a giocare in Giappone. Scozzarella non sarà convocato per problemi fisici.