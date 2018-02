Parma, obbigatoria una riscossa: Empoli decisiva per D'Aversa? Video

Parma sesto, a meno nove punti dal primo posto, ora occupato da Empoli e Frosinone. E sabato c'è uno scontro diretto, proprio con i toscani a casa loro dopo il ritiro di questi giorni. Miglior attacco (Empoli con 54 gol) contro miglior difesa (Parma con 21 gol subiti), eterna sfida "filosofica" del calcio. Va detto che i crociati sono comunque in corsa per i play-off. Ma le prove opache dei crociati nelle ultime otto partite (una sola vittoria contro 5 pareggi e due ko) hanno messo inevitabilmente (nel calcio, si sa, il primo imputato è sempre l'allenatore) nel mirino delle critiche D'Aversa. Va anche detto che la società, dopo l'insipido pareggio contro il Perugia ha tolto ogni dubbio: "D'Aversa non si tocca" (Guarda il video). Ma la partita di sabato, per alcuni, pare un esame (difficile, visto l'avversario) per il tecnico. Dimenticando, però, che un anno fa la situazione era molto simile. E finì diversamente. Empoli, quindi, più che per i punti da conquistare per continuare a sognare, pare indicativa (e decisiva?) per la mentalità e per il gioco della squadra.