Marco Frediani, è entrato nell’ultima mezz’ora di gioco, ma è stato uno dei protagonisti della vittoria del Parma a Salerno: “Sono molto contento soprattutto per la vittoria della squadra. Subentrare in una partita del genere non è mai semplice su un campo molto difficile contro un’ottima squadra. Ribadisco, però, che oltre che per la mia prestazione sono felice in particolare per la prova dell’intera squadra. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento e questa mentalità. Il Mister mi ha chiesto di mettere tutto in campo e di dare il massimo. È quanto pretende sempre da ognuno di noi. I movimenti, poi, li abbiamo meccanizzati durante gli allenamenti quotidiani“.